Украинская ассоциация футбола разъяснила решение АПФУ сняться из финальной части чемпионата мира по пляжному футболу, который состоится в России.

"УАФ поддерживает решение Исполкома Ассоциации пляжного футбола Украины об отказе от участия национальной сборной по пляжному футболу в чемпионате мира, который состоится в Москве с 19 по 29 августа. Такая позиция наших коллег из АПФУ абсолютно обоснованная и закономерная, учитывая рекомендации Министерства иностранных дел Украины и Министерства молодежи и спорта Украины.

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В приказе Министерства молодежи и спорта Украины от 11.04.2018 № 1554 "О запрете участия национальных сборных команд Украины в спортивных мероприятиях на территории Российской Федерации" содержатся рекомендации о том, что всем спортивным федерациям стоит воздержаться от поездок в Россию на соревнования с целью избегания безосновательных задержаний членов сборных.

Министерство иностранных дел рекомендует реально оценивать свою безопасность во время планирования поездок в Россию для всех граждан Украины. Именно вопрос безопасности стал ключевым в принятии решения касательно участия в соревнованиях на территории России, как для футболистов сборной, так и для болельщиков. Особенно в контексте вспышки новой волны коронавируса с наиболее опасным на сегодня штаммом – Дельта.

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5 июля Министерстве здравоохранения Украины сообщило о новых ограничительных мерах в связи со вспышкой этого штамма в России, которые начали действовать и для тех, кто приезжает из России в Украину. Соответственно, если участникам соревнований или болельщикам из Украины угрожает реальная опасность, их жизни или здоровью, то решение об отказе от участия в соревнованиях на территории России является абсолютно логическим", – говорится в заявлении УАФ.

Напомним, ФИФА уже подтвердила снятие "сине-желтых" из турнира. Вместо подопечных Николая Костенко на чемпионате мира в России будет выступать команда Швейцарии.

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