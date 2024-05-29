Новим головним тренером команди став Ганс-Дітер Флік, інформує прес-служба "кулес". Раніше інсайдери розкрили деталі угоди – контракт на 2 роки, за кожен з яких німець отримає по 3 млн євро. Передбачені бонуси за перемогу в Ла Лізі (750 тисяч євро) та ЛЧ (один мільйон євро).

Хаві зробив брутальне попередження наступному тренеру Барселони: "Ти будеш страждати"

Флік – тренер-рекордсмен, який з Баварією повторював історичне досягнення Гвардіоли на чолі Барси, вигравши 6 титулів протягом календарного року. Його "ротен" трощили каталонців з рахунком 8:2 у чвертьфіналі ЛЧ 2019/20. Втім, після того сезону кар'єра Фліка пішла на спад. Влітку 2021-го він покинув Баварію, а досвід зі збірною Німеччини виявився суцільним жахіттям. З вересня 59-річний фахівець залишався безробітним.

Нагадаємо, Барселона завершила сезон без жодного виграного трофея. Півроку тягнулася сага з відходом/невідходом Хаві, але легенду таки звільнили. На прощання він пробачив "кулес" компенсацію за останній рік контракту.

It's our moment.

Flick is here. pic.twitter.com/ysb35a6l35 — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 29, 2024

Барселона перемогла Севілью в прощальному матчі Хаві – Довбик офіційно став найкращим бомбардиром Ла Ліги