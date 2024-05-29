Хаві лише нещодавно покину Барселону, а вже має варіант для подальшої роботи.

"Кулес" вирішили не продовжувати співпрацю з 44-річним іспанським фахівцем. Барселона звільнила Хаві і вже призначила нового тренера, яким став Ганс-Дітер Флік.

Барселона офіційно призначила Фліка головним тренером

Фігура Хаві привертає увагу з боку європейських клубів. Аякс, Мілан та Манчестер Юнайтед неофіційно запитували іспанця про його майбутнє. Як повідомляє AS, у послугах колишнього тренера Барселони серйозно зацікавлена Південна Корея, яка хоче, щоб саме Хаві готував команду до ЧС-2026.

Утім, фахівець не планує повертатися до роботи найближчим часом. Іспанець хотів би відпочити щонайменше рік.

Нагадаємо, Хаві пропрацював з Барселоною з листопада 2021 року. Під його керівництвом "блаугранас" здобули титул чемпіона Іспанії та Суперкубок.

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