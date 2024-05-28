"Не знаю, чому Маркевич відмовився від медалі, "срібло" то він тільки раз у житті завоював з Металістом, а так усе життя був третім. Я не розумію, чому люди не хочуть отримувати срібні медалі. Може, образилися. Образливих у нас до хріна.

"Ці Карпати рівень УПЛ не потягнуть": Маркевич анонсував великі зміни після програного Інгульцю золота Першої ліги

Хоча чого ображатися? Інгулець грав удома, і він не слабший за Карпати так точно. Напевно, у Маркевича зіркова хвороба почалася, він вирішив, що йому не потрібне "срібло", він тільки на "золото" заслуговує. Маркевичі проявили неповагу. Навіщо тоді взагалі ці медалі роблять, якщо їх не беруть? Я вважаю, що за таке УАФ має оштрафувати", – поділився Леоненко в коментарі Sport-express.ua.

Додамо, що Мирон Маркевич, який очолює Карпати, та його син Остап, який працює помічником у тренерському штабі, не приєдналися до коридору пошани та не стали брати срібні медалі після "золотого матчу" з Інгульцем.

Карпати програли матч за чемпіонство Першої ліги – Інгулець вирвав перемогу на останніх хвилинах і взяв золото