Манчестер Сіті та Челсі занепокоєні щільним календарем через оновлений Клубний чемпіонат світу

Англійська Прем'єр-ліга погрожує бойкотувати Клубний чемпіонат світу ФІФА. Очільник АПЛ Річард Мастерс, бос PFA Махета Моланго та лідер Ла Ліги Хав'єр Тебас розмірковують над тим, щоб подати позов з метою змінити дати проведення турніру, оскільки хочуть вберегти гравців від перенавантаження. Манчестер Сіті та Челсі готові підтримати рішення керівника АПЛ.

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Як повідомляє The Sun, вважається, що розклад у сезоні 2024/25 буде занадто щільним і деякі гравці не отримають мінімально тритижневої перерви перед початком наступного сезону. Саме через це низка клубів хочуть перенести турнір, а у крайньому разі відмовитися від участи в ньому.

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА відбудеться 31 травня, Ліга націй – з 4 по 10 червня. Клубний чемпіонат світу запланований з 14 червня по 13 липня, потім відбудеться AFCON, а 17 серпня заплановано старт АПЛ.

Очікується, що найближчим часом Моланго та Хав'єр Тебас зустрінуться з представниками ФІФА, щоб обговорити зміну дат турніру.

Нагадаємо, що у Клубному чемпіонаті світу візьмуть участь 32 команди. Європу мають представляти Зальцбург, Челсі, Реал, Манчестер Сіті, Баварія, ПСЖ, Інтер, Порту, Бенфіка, Борусія Д, Ювентус та Атлетіко.

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