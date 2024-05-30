"Коли Гвардіола піде, зникне ця сила природи, цей лідер, який тягне за собою всіх і вся, той, хто став почесним манкуніанцем і, всупереч своєму розуму, вболівальником Манчестер Сіті.

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Це все досить виснажливо, і наступне літо здається природним завершенням. Виснажливо читати просторікування на весь світ, дратувати 20 футболістів, щоб переконати їх, що цей матч може означати більше, ніж попередній. Як відкрито зізнався Юрген Клопп під час свого прощального сезону в Ліверпулі, настає момент, коли ти не можеш продовжувати ходити до колодязя.

Гвардіола любить карбонару. Він хоче її щодня, найкращу. Він не хоче їсти смажений рис", – цитує Marca журналіста Джека Гогена.

За словами джерела найімовірніше, що після відходу з Манчестер Сіті Пеп Гвардіола буде працювати в італійській Серії А. Перехід у ПСЖ виключений.

Нагадаємо, що іспанський фахівець очолив "містян" у 2016 році. Під його керівництво команда шість разів здобувала титул чемпіона Англії, а також вигравала Лігу чемпіонів.

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