Друга команда Кременя більше не виступатиме у Другій лізі. Причина банальна – згідно з Регламентом в одній лізі не мають права виступати дві команди одного футбольного клубу.

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А оскільки головна команда Кременя не зуміла зберегти прописку у Перші лізі, посівши у підсумку 8-му сходинку у Групі вибування, саме вона тепер гратиме у третьому за силою дивізіоні. Її і поповнять найкращі з резервістів Кременя замість тих гравців, які вирішили працевлаштуватися в інших клубах.

До слова, Кремінь-2 посів у Другій лізі останню сходинку, набравши 6 очок (ВАСТ і друга команда МФК Металург знялись зі змагань ще раніше).

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