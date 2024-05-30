Іспанія, Прімера RFEF, плей-офф, 1-й матч

Депортіво – Кастельйон – 2:1

Голи: Перес, 69, Мартінез, 75 – Ауреліо, 39

Нереалізований пенальті: Перес, 29 (Депортіво)

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Депортіво опинився за крок від чемпіонства у третьому за силою дивізіоні. У першому матчі фінального протистояння між переможцями двох підгруп команда з Ла-Коруньї здобула непросту перемогу над Кастельйоном. Вже традиційно головним героєм зустрічі став екс-форвард Карпат і легенда Депортіво Лукас Перес.

35-річний нападник спочатку не реалізував пенальті, програвши дуель голкіперу. А по перерві, коли його команда вже поступалась, відзначився неймовірним голом з-за меж штрафного у дальній кут воріт. Цікаво, що безпрограшна серія Депортіво триває вже 20 поєдинків – востаннє команда програвала ще 14 січня.

Матч-відповідь відбудеться у неділю, 2 червня. Початок зустрічі о 22:00.

До слова, Депортіво ще раніше оформив путівку у Сегунду, здолавши у вирішальному матчі Барселону Б (1:0).

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.@RCDeportivo y @cdcastellon están decidiendo, en el partido de ida en Riazor, quién es el campeón absoluto de Primera Federación: el equipo orellut está ganando 0-1 y @gonzalocrettaz1 le paró un penalti a @LP10oficial pic.twitter.com/KsJ4loPLny — MARCA (@marca) May 29, 2024