Екс-зірка Карпат не реалізував пенальті у матчі за чемпіонство в Іспанії, а потім відзначився фірмовим шедевром
Лукас Перес продовжує впевнено вести свою команду до золотих медалей.
Іспанія, Прімера RFEF, плей-офф, 1-й матч
Депортіво – Кастельйон – 2:1
Голи: Перес, 69, Мартінез, 75 – Ауреліо, 39
Нереалізований пенальті: Перес, 29 (Депортіво)
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Депортіво опинився за крок від чемпіонства у третьому за силою дивізіоні. У першому матчі фінального протистояння між переможцями двох підгруп команда з Ла-Коруньї здобула непросту перемогу над Кастельйоном. Вже традиційно головним героєм зустрічі став екс-форвард Карпат і легенда Депортіво Лукас Перес.
35-річний нападник спочатку не реалізував пенальті, програвши дуель голкіперу. А по перерві, коли його команда вже поступалась, відзначився неймовірним голом з-за меж штрафного у дальній кут воріт. Цікаво, що безпрограшна серія Депортіво триває вже 20 поєдинків – востаннє команда програвала ще 14 січня.
Матч-відповідь відбудеться у неділю, 2 червня. Початок зустрічі о 22:00.
До слова, Депортіво ще раніше оформив путівку у Сегунду, здолавши у вирішальному матчі Барселону Б (1:0).
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