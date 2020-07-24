УАФ оприлюднила список стадіонів, розбитих на чотири категорії – єврокубки зможуть прийняти лише шість арен

Українська асоціація футболу опублікувала перелік арен, які матимуть право приймати ті чи інші футбольні турніри.

Служба стадіонів та безпеки проведення змагань УАФ оприлюднила список стадіонів, які станом на 24 липня поточного року відповідають структурним критеріям 1-ї, 2-ї, 3-ї та 4-ї категорій УАФ згідно з положенням про категорії стадіонів Регламенту інфраструктури стадіонів та заходів безпеки проведення змагань з футболу.

УАФ впроваджує категорії для стадіонів

Стадіони, які відповідають структурним критеріям 4-ї (найвищої) категорії УАФ :

Арена Львів (м. Львів)

Дніпро-Арена (м. Дніпро)

НСК Олімпійський (м. Київ)

ОСК Металіст (м. Харків)

Славутич-Арена (м. Запоріжжя)

Чорноморець (м. Одеса)

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Стадіони, які відповідають структурним критеріям 3-ї категорії УАФ :

Авангард (м. Луцьк)

Авангард (м. Ужгород)

Ворскла ім. О. Бутовського (м. Полтава)

Динамо ім. В. Лобановського (м. Київ)

Зірка (м. Кропивницький)

Колос (с. Ковалівка, Київська обл.)

Метеор (м. Дніпро)

КСК Ніка (м. Олександрія)

Оболонь-Арена (м. Київ)

Стадіон ім. В. Бойка (м. Маріуполь)

Тернопільський міський стадіон (м. Тернопіль)

Україна (м. Львів)

Центральний міський стадіон (м. Миколаїв)

Центральний стадіон (м. Черкаси)

ОНСЦ Чернігів (м. Чернігів)

Зі стадіонами, які відповідають структурним критеріям 2-ї та 1-ї категорій УАФ можна ознайомитись на офіційному сайті організації.

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