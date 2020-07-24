УАФ обнародовала список стадионов, разбитых на четыре категории – еврокубки смогут принять лишь шесть арен

Украинская ассоциация футбола опубликовала перечень арен, имеющих право принимать те или иные футбольные турниры.

Служба стадионов и безопасности проведения соревнований УАФ обнародовала список стадионов, которые по состоянию на 24 июля текущего года соответствуют структурным критериям 1-й, 2-й, 3-й и 4-й категорий УАФ согласно положению о категории стадионов Регламента инфраструктуры стадионов и мер безопасности проведения соревнований по футболу.

УАФ внедряет категории для стадионов

Стадионы, соответствующие структурным критериям 4-й (наивысшей) категории УАФ :

Арена Львов (г. Львов)

Днепр-Арена (г. Днепр)

НСК Олимпийский (г. Киев)

ОСК Металист (г. Харьков)

Славутич-Арена (г. Запорожье)

Черноморец (г. Одесса)

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Стадионы, соответствующие структурным критериям 3-й категории УАФ :

Авангард (г. Луцк)

Авангард (г. Ужгород)

Ворскла им. О. Бутовского (г. Полтава)

Динамо им. В. Лобановского (г. Киев)

Зирка (г. Кропивницкий)

Колос (с. Ковалевка, Киевская обл.)

Метеор (г. Днепр)

КСК Ника (г. Александрия)

Оболонь-Арена (г. Киев)

Стадион им. В. Бойка (г. Мариуполь)

Тернопольский городской стадион (г. Тернополь)

Украина (г. Львов)

Центральный городской стадион (г. Николаев)

Центральный стадион (г. Черкассы)

ОНСЦ Чернигов (г. Чернигов)

Со стадионами, соответсувующии структурным критериям 2-й и 1-й категорий УАФ можно ознакомиться на официальном сайте организации.

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