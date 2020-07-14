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УАФ впроваджує категорії для стадіонів

19:20 - Читать на русском
УАФ впроваджує категорії для стадіонів
НСК Олімпійський / Фото з відкритих джерел

Чергові нововведення щодо стадіонів офіційно запрацюють вже з сезону 2021/22.

Українська асоціація футболу затвердила новий регламент інфраструктури стадіонів та заходів безпеки проведення змагань з футболу, повідомляє офіційний сайт організації.

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Нововведення розроблено у співпраці з української Прем'єр-лігою, Професіональною футбольною лігою, Національною поліцією України, Державною службою України з надзвичайних ситуацій та телетрансляторами.

Згідно з рішенням Виконкому УАФ, новий регламент інфраструктури набуває чинності вже з наступного сезону, але положення про категорії стадіонів почне діяти лише через сезон, тобто починаючи із сезону-2021/22. У сезоні-2020/21 ще діятимуть реєстри стадіонів, як це було раніше.

Отже, стадіони четвертої категорії зможуть приймати будь-які матчі під егідою УАФ (офіційні матчі національної збірної України, а також групової стадії Ліги чемпіонів і Ліги Європи), третьої – матчі УПЛ, півфінали і фінал Кубка і Суперкубок України, другої – матчі Першої ліги та Кубка України до стадії чвертьфіналу включно, першої – матчі Другої ліги, команд U-21 і U-19 і Кубка України до стадії 1/8 фіналу включно.

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