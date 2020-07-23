Віце-президента УАФ Собуцького довічно відсторонили від футболу за побиття арбітра

Українська асоціація футболу на своєму офіційному сайті оголосила рішення щодо почесного президента Агробізнеса Олега Собуцького.

"Стримав людей – вони могли зробити з суддів купу м'яса": президент Агробізнеса заперечив побиття арбітра на стадіоні

Нагадаємо, після поєдинку 24-го туру Першої ліги Агробізнес – Минай (0:2) у суддівській кімнаті був побитий Юрій Іванов – головний арбітр матчу. Як зазначив рефері у своїх поясненнях, до його побиття був причетний віце-президент УАФ Олег Собуцький.

Відповідно до висновку Комітету з етики та чесної гри УАФ дії Собуцького були визнані порушенням Кодексу етики та чесної гри – він вчинив дії, які зашкодили іміджу УАФ і українському футболу в цілому.

Як наслідок, Собуцького довічно відсторонили від футболу, а Агробізнес оштрафували на 500 тисяч гривень. Окрім того, команді заборонено проводити матчі на стадіоні Юність у м. Волочиськ до окремого рішення Комітету УАФ з питань стадіонів та безпеки проведення змагань.

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