УАФ оголосила суддівські призначення на матчі першого туру УПЛ сезону-2020/21

Перший тур чемпіонату України триватиме три дні, однак в жодному з них не працюватиме повноцінно система VAR. Нагадаємо, в сезоні 2020/21 в УПЛ зіграють 14 команд у два кола. Замість львіських Карпат, які навіть не дограли попередній чемпіонат, в еліту піднялися Минай, Інгулець та Рух.
Динамо подало заявку на сезон УПЛ 2020/21 – кілька гравців наразі поза списком
21 серпня
Шахтар – Колос – Ігор Пасхал
Олімпік – Динамо – Максим Козиряцький
22 серпня
Десна – Зоря – Дмитро Бондаренко
Олександрія – Маріуполь – Дмитро Кутаков
Львів – Минай – Геннадій Серпутько
23 серпня
Ворскла – Рух – Олексій Деревінський
Інгулець – СК Дніпро-1 – Костянтин Труханов
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