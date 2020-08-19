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УАФ оголосила суддівські призначення на матчі першого туру УПЛ сезону-2020/21

17:03 - Читать на русском
УАФ оголосила суддівські призначення на матчі першого туру УПЛ сезону-2020/21
Максим Козиряцький (праворуч) / фото: Шахтар

Комітет арбітрів УАФ оголосив склад суддівських бригад, які будуть обслуговувати поєдинки 1-го туру Прем'єр-ліги.

Перший тур чемпіонату України триватиме три дні, однак в жодному з них не працюватиме повноцінно система VAR. Нагадаємо, в сезоні 2020/21 в УПЛ зіграють 14 команд у два кола. Замість львіських Карпат, які навіть не дограли попередній чемпіонат, в еліту піднялися Минай, Інгулець та Рух.

Динамо подало заявку на сезон УПЛ 2020/21 – кілька гравців наразі поза списком

21 серпня

Шахтар – Колос – Ігор Пасхал

Олімпік – Динамо – Максим Козиряцький

22 серпня

Десна – Зоря – Дмитро Бондаренко

Олександрія – Маріуполь – Дмитро Кутаков

Львів – Минай – Геннадій Серпутько

23 серпня

Ворскла – Рух – Олексій Деревінський

Інгулець – СК Дніпро-1 – Костянтин Труханов

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