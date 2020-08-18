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"Шахтар втоптали у болото по самі вуха": у чому груба помилка Каштру, розчарування Тайсоном, а Коноплянці варто піти

14:10 -
"Шахтар втоптали у болото по самі вуха": у чому груба помилка Каштру, розчарування Тайсоном, а Коноплянці варто піти
Ромелу Лукаку добив Шахтар / Колаж ФК Інтер
Олег Бабій Олег Бабій

"Футбол 24" обговорює матч 1/2 фіналу Ліги Європи Інтер – Шахтар (5:0) з Іваном Гецком, екс-форвардом Карпат, Кривбаса, Чорноморця та збірної України.

19’ Лаутаро Мартінес
64’ Даніло Д'Амброзіо
74’ Лаутаро Мартінес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку
 
19’ Лаутаро Мартінес
64’ Даніло Д'Амброзіо
74’ Лаутаро Мартінес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку

– 0:5 – Шахтар перевершив навіть найскептичніше прогнози?

– Чемпіонів України втоптали у болото по самі вуха. Складно грати проти такого суперника.

– У фіаско винен, насамперед, головний тренер?

– При будь-якій втраті очок чи невдачі команди винен головний тренер. Це однозначно. У грі проти суперника такого рівня немає права на помилку. Тим паче, у капітана команди. Із помилки Пятова все й розпочалося. У 36 років людина не вміє грати ногами, але зважилася на ризиковану поперечну передачу по центру.

Інтер – Шахтар – 5:0 – відео голів і огляд матчу

Не знаєш, що робити з м’ячем, – винеси його в аут, і все буде нормально. Але Пятов почав розрізати зони – це не його діло! Інтер покарав одразу ж, хоча у перші 20 хвилин ніщо не віщувало біди. Рівна гра, контроль м'яча, розвідка, напівмоменти. Перший тайм програли через помилку Пятова. При цьому, вважаю, перший тайм "гірникам" вдався.

– Чи відповідає Хочолава рівневі теперішнього Шахтаря?

– Однозначно – ні. На таку гру не можна було його ставити. Після Базеля був переможний склад. Є правило футболу і життя: переможний склад не змінюється. Так, Хочолава – фактурний, високий, але ж було очевидно, що функціонально він не готовий. Це дуже груба помилка головного тренера.

– Чому настільки пасивно зіграли Тайсон та Марлос?

– По-перше, Марлоса з'їли одразу. Його постійно пильнували двоє гравців. Тренерський штаб Конте дуже грамотно розібрав опонента. Італійці знали, що, отримавши м'яч, Марлос "качає" і одразу може завдати удару. Тож вони вміло розташувалися у потрібних зонах.

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Щодо Тайсона, то й справді я очікував від нього більшого. Не знаю, з чим це пов’язано, але вчора у нього не було звичної свіжості, легкості. Не той рух був у Тайсона, який ми зазвичай бачимо.

– При рахунку 1:0 Мораєс не скористався вбивчим моментом. Гра могла піти за іншим сценарієм?

– Так, це був би зовсім інший футбол. Інтер грав дуже строго та дисципліновано. Інтер розумів: не можна пропускати. А забивши вдруге, команда позбулася психологічного тиску, заграла легко і на куражі. Забий Шахтар – пішла б інша гра. В італійців з'явилася б нервозність, невпевненість. Вони – такі ж люди.

– Один із голів "привіз" Коноплянка, який вийшов на заміну. На збірну він однаково заслуговує?

– У Жені мало ігрової практики – це потрібно враховувати. Проте у нього є досвід, тож бодай присутність у таборі національної збірної буде корисною. Там він викладатиметься на всі сто.

Щодо Шахтаря, то Коноплянка не "поки що", а "вже" не тягне. Мабуть, краще виїхати за кордон, у той же Китай, заробити грошей і потихеньку замислюватися над тим, що життя вдалося, варто догравати.

– Попри розгром у півфіналі, як можете оцінити єврокубковий сезон Шахтаря за 5-бальною шкалою?

– "Три з плюсом" можна поставити спокійно. Або, радше, "четвірку з мінусом". Я до останнього сподівався, що Каштру знайде якусь шпаринку, щоб здолати Конте. Цього не відбулося. Відчуваю певне розчарування. По-перше, не вгадав зі складом; по-друге, заміни були невиправданими; по-третє, функціональна готовність команди не витримала. Рахунок говорить сам за себе.

– Через кілька днів стартує новий сезон УПЛ. Як після нокауту у півфіналі Ліги Європи перелаштуватися на матч із Колосом?

– Я не думаю, що це стане проблемою для Шахтаря. Тут однозначно попрацюють психологи. Тим паче, менталітет футболістів, як правило, відрізняється від уболівальницького. Це ми довго не можемо забути невдачу, переживаємо, прокручуємо в голові. А вони оговтуються від стресу вже наступного дня, перемкнувшись на нового суперника.

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Як Інтер допоміг збірній України: жорсткий анекдот про Пятова і слова Гвардіоли у реакції на нищівні 0:5 Шахтаря

blog_ava
Як Інтер допоміг збірній України: жорсткий анекдот про Пятова і слова Гвардіоли у реакції на нищівні 0:5 Шахтаря
10:30
17459
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Інтер - Шахтар Статті Головне Іван Гецко Олег Бабій Луїш Луїш Каштру Марлос Шахтар Шахтар Інтер Інтер Ліга Європи Антоніо Антоніо Конте Давид Давид Хочолава Думка експерта Андрій Андрій Пятов Євген Євген Коноплянка Тайсон
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