"Шахтар втоптали у болото по самі вуха": у чому груба помилка Каштру, розчарування Тайсоном, а Коноплянці варто піти

– 0:5 – Шахтар перевершив навіть найскептичніше прогнози?

– Чемпіонів України втоптали у болото по самі вуха. Складно грати проти такого суперника.

– У фіаско винен, насамперед, головний тренер?

– При будь-якій втраті очок чи невдачі команди винен головний тренер. Це однозначно. У грі проти суперника такого рівня немає права на помилку. Тим паче, у капітана команди. Із помилки Пятова все й розпочалося. У 36 років людина не вміє грати ногами, але зважилася на ризиковану поперечну передачу по центру.

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Не знаєш, що робити з м’ячем, – винеси його в аут, і все буде нормально. Але Пятов почав розрізати зони – це не його діло! Інтер покарав одразу ж, хоча у перші 20 хвилин ніщо не віщувало біди. Рівна гра, контроль м'яча, розвідка, напівмоменти. Перший тайм програли через помилку Пятова. При цьому, вважаю, перший тайм "гірникам" вдався.

– Чи відповідає Хочолава рівневі теперішнього Шахтаря?

– Однозначно – ні. На таку гру не можна було його ставити. Після Базеля був переможний склад. Є правило футболу і життя: переможний склад не змінюється. Так, Хочолава – фактурний, високий, але ж було очевидно, що функціонально він не готовий. Це дуже груба помилка головного тренера.

– Чому настільки пасивно зіграли Тайсон та Марлос?

– По-перше, Марлоса з'їли одразу. Його постійно пильнували двоє гравців. Тренерський штаб Конте дуже грамотно розібрав опонента. Італійці знали, що, отримавши м'яч, Марлос "качає" і одразу може завдати удару. Тож вони вміло розташувалися у потрібних зонах.

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Щодо Тайсона, то й справді я очікував від нього більшого. Не знаю, з чим це пов’язано, але вчора у нього не було звичної свіжості, легкості. Не той рух був у Тайсона, який ми зазвичай бачимо.

– При рахунку 1:0 Мораєс не скористався вбивчим моментом. Гра могла піти за іншим сценарієм?

– Так, це був би зовсім інший футбол. Інтер грав дуже строго та дисципліновано. Інтер розумів: не можна пропускати. А забивши вдруге, команда позбулася психологічного тиску, заграла легко і на куражі. Забий Шахтар – пішла б інша гра. В італійців з'явилася б нервозність, невпевненість. Вони – такі ж люди.

– Один із голів "привіз" Коноплянка, який вийшов на заміну. На збірну він однаково заслуговує?

– У Жені мало ігрової практики – це потрібно враховувати. Проте у нього є досвід, тож бодай присутність у таборі національної збірної буде корисною. Там він викладатиметься на всі сто.

Щодо Шахтаря, то Коноплянка не "поки що", а "вже" не тягне. Мабуть, краще виїхати за кордон, у той же Китай, заробити грошей і потихеньку замислюватися над тим, що життя вдалося, варто догравати.

– Попри розгром у півфіналі, як можете оцінити єврокубковий сезон Шахтаря за 5-бальною шкалою?

– "Три з плюсом" можна поставити спокійно. Або, радше, "четвірку з мінусом". Я до останнього сподівався, що Каштру знайде якусь шпаринку, щоб здолати Конте. Цього не відбулося. Відчуваю певне розчарування. По-перше, не вгадав зі складом; по-друге, заміни були невиправданими; по-третє, функціональна готовність команди не витримала. Рахунок говорить сам за себе.

– Через кілька днів стартує новий сезон УПЛ. Як після нокауту у півфіналі Ліги Європи перелаштуватися на матч із Колосом?

– Я не думаю, що це стане проблемою для Шахтаря. Тут однозначно попрацюють психологи. Тим паче, менталітет футболістів, як правило, відрізняється від уболівальницького. Це ми довго не можемо забути невдачу, переживаємо, прокручуємо в голові. А вони оговтуються від стресу вже наступного дня, перемкнувшись на нового суперника.

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Як Інтер допоміг збірній України: жорсткий анекдот про Пятова і слова Гвардіоли у реакції на нищівні 0:5 Шахтаря