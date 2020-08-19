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УАФ объявила судейские назначения на матчи первого тура УПЛ сезона-2020/21

17:04 - Читати українською
УАФ объявила судейские назначения на матчи первого тура УПЛ сезона-2020/21
Максим Козыряцкий (справа) / фото: Шахтер

Комитет арбитров УАФ объявил состав судейских бригад, которые будут обслуживать поединки 1-го тура Премьер-лиги.

Первый тур чемпионата Украины продлится три дня, однако ни в одном из них не будет полноценно работать система VAR. Напомним, в сезоне 2020/21 в УПЛ сыграют 14 команд в два круга. Вместо львовских Карпат, которые даже не доиграли предыдущий чемпионат, в элиту поднялись Минай, Ингулец и Рух.

Динамо подало заявку на сезон УПЛ 2020/21 – несколько игроков пока вне списка

21 августа

Шахтер – Колос – Игорь Пасхал

Олимпик – Динамо – Максим Козыряцкий

22 августа

Десна – Заря – Дмитрий Бондаренко

Александрия – Мариуполь – Дмитрий Кутаков

Львов – Минай – Геннадий Серпутько

23 августа

Ворскла – Рух – Алексей Деревинский

Ингулец – СК Днепр-1 – Константин Труханов

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