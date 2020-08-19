Перший тур УПЛ пройде без системи VAR – відома причина

Вже цього тижня, 21 серпня, стартує новий сезон у чемпіонаті України. Матчі першого туру буде розбито на три дні, однак в жодному з них не працюватиме повноцінно система VAR.

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Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий зазначив, що відеоасистент арбітра функціонуватиме на трьох матчах туру, проте залишиться в режимі офлайн і впливати на рішення суддів не зможе. Це зроблено з метою навчання нової групи рефері, які у майбутньому отримають право обслуговувати матчі з VAR.

"Наскільки я знаю, в планах УАФ придбання другої машини VAR. Вони активно працюють, щоб можна було охопити якомога більше матчів", – сказав Дикий у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, перший тур нового сезону УПЛ стартує у п'ятницю, 21-го серпня, матчами Олімпік – Динамо і Шахтар – Колос.

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