Динамо подало заявку на сезон УПЛ 2020/21 – кілька гравців наразі поза списком

Динамо на своєму офіційному сайті оприлюднило заявку на новий сезон. Наразі загалом у списку 72 футболісти, вісім з яких – легіонери. До слова, за списком "А" дозволено заявляти 25 футболістів – Динамо ж на даний момент подало всього 20 гравців.

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Варто відзначити у переліку тих, хто повернувся з оренди – Олександра Тимчика, Богдана Лєднєва, Сергія Булецу і Владислава Супрягу. Крім того, у команді поки залишається Жерсон Родрігес, який повернувся з оренди в Туреччині. Натомість, поки що немає серед заявлених Беніто, Ахмеда Алібекова, Романа Вантуха і Дениса Гармаша, які також готувались до нового сезону з першою командою Динамо. Відсутнє і прізвище дискваліфікованого до кінця року Артема Бесєдіна.

Заявка першої команди Динамо виглядає наступним чином:

Голкіпери (4):

71. Денис Бойко (1988)

1. Георгій Бущан (1994)

31. Владислав Кучерук (1999) *

35. Руслан Нещерет (2002) *

Захисники (10):

26. Микита Бурда (1995)

20. Олександр Караваєв (1992)

94. Томаш Кендзьора (1994, Польща)

16. Віталій Миколенко (1999) *

4. Денис Попов (1999) *

34. Олександр Сирота (2000) *

24. Олександр Тимчик (1997)

13. Артем Шабанов (1992)

55. Костянтин Вівчаренко (2002) *

19. Ілля Забарний (2002) *

Півзахисники (13):

18. Олександр Андрієвський (1994)

23. Сергій Булеца (1999) *

29. Віталій Буяльський (1993)

7. Беньямін Вербіч (1993, Словенія)

14. Карлос де Пена (1992, Італія / Уругвай)

22. Жерсон Родрігес (1995, Люксембург)

17. Богдан Лєднєв (1998)

99. Міккель Дуелунн (1997, Данія)

5. Сергій Сидорчук (1991)

15. Віктор Циганков (1997)

11. Георгій Цітаішвілі (2000) *

10. Микола Шапаренко (1998)

8. Володимир Шепелєв (1997)

Нападники (4):

33. Ібрагім Каргбо (2000, Бельгія) *

70. Назарій Русин (1998)

9. Фран Соль (1992, Іспанія)

89. Владислав Супряга (2000) *

* Позначені футболісти, внесені в заявку за списком "Б" (гравці 1999 року народження або молодші).

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