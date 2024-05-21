Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес визначився з гравцями, які поїдуть на чемпіонат Європи.

Наставник португальців викликав 26 футболістів на Євро-2024. Про це повідомляє прес-служба збірної Португалії.

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Форвард Аль-Насра Кріштіану Роналду шостий раз у своїй кар'єрі візьме участь в чемпіонаті Європи. Крім того, Роберто Мартінес викликав також до лав національної команди 41-річного захисника Порту Пепе.

Заявка збірної Португалії:

Воротарі: Діогу Коста (Порту), Жозе Са (Вулвергемптон) і Руї Патрісіу (Рома)

Захисники: Данилу Перейра (ПСЖ), Рубен Діаш (Манчестер Сіті), Антоніо Сілва (Бенфіка), Гонсало Інасіу (Спортинг), Пепе (Порту), Нуну Мендеш (ПСЖ), Діогу Далот (Манчестер Юнайтед), Жоау Канселу (Барселона) і Нельсон Семеду (Вулверхемптон)

Півзахисники: Жоау Пальінья (Фулхем), Жоау Невес (Бенфіка), Рубен Невеш (Аль-Хіляль), Вітінья (ПСЖ), Бернарду Сілва (Манчестер Сіті), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед) і Отавіо (Аль-Насср)

Нападники: Рафаель Леау (Мілан), Жоау Фелікс (Барселона), Педру Нету (Вулверхемптон), Діогу Жота (Ліверпуль), Франсіско Консейсау (Порту), Гонсалу Рамуш (ПСЖ) і Кріштіану Роналду (Аль-Наср).

Нагадаємо, збірна Португалії на Євро-2024 потрапила у групу F, де зіграє з Чехією, Туреччиною та Грузією.

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