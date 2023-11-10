Напередодні у польському Любліні Зоря через бездарну гру у захисті ледь не зазнала розгрому у поєдинку 4-го раунду Ліги конференцій проти ізраїльського Маккабі. Протягом матчу, перенесеного через війну із ХАМАСом, українці зуміли завдати по воротах панамського голкіпера аж 24 удари, 14 із яких були спрямовані у площину воріт. Однак, попри вражаючі комбінації, "мужикам" вдалося лише розмочити рахунок у другому таймі (1:3).

Вже після поєдинку стало відомо, що керівництво Зорі ухвалило рішення звільнити Валерія Кривенцова – тренер провів біля керма команди лише 11 поєдинків. Про фіаско луганців з Маккабі, продовження кризи у луганському клубі, вже другу тренерську відставку протягом сезону і не тільки дивіться у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

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