Керівництво Зорі після поразки від Маккабі в рамках групового етапу Ліги Європи наважилося на кадрові зміни.

Український фахівець Валерій Кривенцов покинув посаду головного тренера луганської Зорі. Про це пише ТаТоТаке.

Зоря – Маккабі Тель-Авів: Кривенцов знайшов причини поразки своєї команди в матчі Ліги конференцій

За інформацією джерела, рішення про відставку Кривенцова ухвалили одразу після поразки від Маккабі (1:3) в матчі 4 туру групового етапу Ліги конференцій. До наступного матчу (проти ЛНЗ) команду готуватиме Младен Бартуловіч – він буде виконувати обов'язки головного тренера до кінця першого кола УПЛ.

Нагадаємо, Кривенцов провів на чолі луганської команди лише 11 матчів, в яких здобув 3 перемоги, тричі зіграв внічию та 5 раз зазнавав поразок. Таким чином Зоря прощається вже з другим тренером за минулі кілька місяців. Наприкінці серпня звільнили серба Ненада Лалатовіча.

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