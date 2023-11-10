"Знаю, что я буду отвечать за подготовку только к поединку с ЛНЗ. Поскольку после изменений на тренерском мостике прошло еще очень мало времени, поэтому и конкретики, что будет после поединка с черкасцами, нет.

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По этой же причине пока не могу сказать, кто будет помогать мне в воскресном поединке. Возможно, какая-то информация по этому поводу появится завтра. Команда уже прибыла во Львов и в субботу проведет тренировку", – сказал Бартулович в комментарии Sport.ua.

Напомним, Кривенцова решили убрать после поражения от Маккаби Тель-Авив (1:3) в поединке 4-го тура группового этапа Лиги конференций. В чемпионате Украины луганчане идут в зоне переходных матчей, после 13-ти туров занимая в турнирной таблице тринадцатую строчку (10 очков).

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