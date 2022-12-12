Воротар Барселони Марк-Андре тер Штеген дочекався свого шансу. Як інформує Kicker, саме він замінить травмованого голкіпера Баварії Мануеля Нойєра в статусі основного воротаря збірної Німеччини.

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Тер Штеген давно чекав свого шансу і вважає, що слушний час для цього настав. Марк-Андре буде радий зайняти пост номер один у воротах "манншафт" навіть на відносно пізньому етапі своєї кар'єри.

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