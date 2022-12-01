Експеримент Фліка заради 1/8

Після поразки від Японії та нічиєї з Іспанією на Ганс-Дітера Фліка вилилось чимало критики. Зокрема, вона стосувалась правого флангу оборони. У першому матчі грав Зюле, у другому – Керер, а проти "тікос" вийшов хавбек Кімміх. Директор Бундестім Олівер Бірхофф пояснив, що таким чином команда хоче підсилити атакувальну міць флангу, адже прагне перемогти.

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На вістрі ж вийшов Мюллєр, а не Фюлькруг, який проводить чудовий сезон. Представник німців каже, що тренерський штаб на чолі з Фліком вирішив зробити ставку на досвід форварда Баварії, адже він є лідером колективу. Щоб вийти у плей-офф, німцям потрібно було лише перемагати (бажано з якомога більшим рахунком) й сподіватись на поразку Японії від Іспанії.

Тотальний контроль = закономірний результат

Зустріч була особливою й тим, що вперше в історії ЧС головною арбітринею була жінка – француженка Стефані Фрапар. Допомагали їй Неуза Бек (Бразилія) і Карен Діас Медіна (Мексика). Стартовий свисток пролунав о 21:00. І одразу німецька "машина" завелась, не зупиняючись ні на мить протягом перших 45 хвилин.

Підопічні Фліка на 10 хвилині відкрили рахунок. Мусіала віддав на фланг Рауму, а той подав у штрафний. Гнабрі ефектно головою перевів під дальню стійку! Пізніше Серж закручував у той самий кут – поруч зі стійкою. Тотальний пресинг і контроль разом зі швидким відбором при втратах допомогли німцям створити не один момент. Особливих компліментів заслуговує Мусіала, який робив усе, що хотів, із захистом Коста-Рики.

Центральноамериканська збірна заледве переводила сфера за центр поля, але наприкінці тайму могла несподівано забивати. На 42 хвилині Рюдігер у намаганнях вибити сферу обрізався, подарувавши її Фуллеру. Але той не зумів переграти Нойєра, який ефектно витягнув з-під поперечки. Мануель, до слова, встановив новий рекорд, провівши 19 матч на ЧС – найбільше серед усіх кіперів в історії.

19 – Manuel Neuer is making his 19th appearance at the #FIFAWorldCup today, becoming the goalkeeper with the outright most appearances in the history of the competition. NEUERrecord. #CRCGER @FCBayernEN @FCBayernUS https://t.co/Y2qnxNlxNX — OptaFranz (@OptaFranz) December 1, 2022

Німеччина дала в штангу!

Флік по перерві випустив Клостерманна, повернувши Кімміха у півзахист, а також Фюлькруга, вирішивши грати з двома форвардами. Річ у тім, що у паралельному матчі Японія перемагала, тож потрібно було забивати. Але старт другого тайму був кардинально іншим для Бундестім. В атаці мало що вдавалось, а в обороні трапилась біда. На 58 хвилині пройшла одна з небагатьох атак, яка завершилась простим ударом. Проте Нойєр не зумів зафіксувати м'яч, він відлетів до Техеди, який і забив!

Мусіала повинен був забивати, але його удар взяла на себе стійка. Добивання невдале. Мюллєр за секунду пробив вище, а м'яч після пострілу Рюдігера "поцілував" каркас. Невезіння продовжилось і Джамал вдруге влучив у ту ж штангу. А далі німці пропустили! Метушня у штрафному після подачі завершилась голом Варгаса.

Друге фіаско Бундестім поспіль

Вже у наступній атаці Хаверц, який вийшов на заміну, перекинув Наваса. Які ж качелі. Фюлькруг з метра розстрілював кіпера ПСЖ, але той встигнув викинути руки. Завершальні 10 хвилин були просто неймовірними: Хаверц оформив дубль, а Фулькруг влучив у порожні ворота. 4:2. Але і цього було недостатньо. Щоб вийти у плей-офф, німцям треба було забити ще мінімум 5 м'ячів. За матч німці завдали 32 удари!

Але підсумок наступний: Німеччина на другому ЧС поспіль не зуміла вийти з групи! Зараз же вона посіла передостанню сходинку з 4 очками, поступившись іспанцям за різницею забитих і пропущених. Коста-Рика фінішувала третьою, а виграла групу смерті Японія!

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