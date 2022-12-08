Головний тренер збірної Німеччини Гансі Флік вважає нереалізацію головною причиною провалу "манншафт" на чемпіонаті світу 2022 року в Катарі. Про це повідомляє Bild.

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Повідомляється, що тренер переконаний: його команда створила достатньо гольових моментів у Катарі, просто не змогла їх реалізувати. Джерело наводить статистику як аргумент: за 3 матчі групового етапу "Бундестім" завдала 67 ударів по воротах суперника, це – найкращий показник серед усіх учасників ЧС-2022 у рамках групового етапу.

Нагадаємо, що збірна Німеччини забила у трьох матчах ЧС 6 голів.

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