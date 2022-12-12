Вратарь Барселоны Марк-Андре тер Штеген дождался своего шанса. Как информирует Kicker, именно он заменит травмированного голкипера Баварии Мануэля Нойера на посту основного вратаря сборной Германии.

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Тер Штеген давно ждал своего шанса и считает, что подходящее время для этого наступило. Марк-Андре будет рад занять пост номер один в воротах "манншафт" даже на относительно позднем этапе своей карьеры.

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