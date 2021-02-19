Директор каналів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов розповів, що змусило півзахисника Вест Хема Андрія Ярмоленка відмовитись від розгляду пропозицій про трансфер з лондонського клубу у зимове трансферне вікно.

"Травма Ярмоленка не така жахлива, як її могли уявити. Залишилося 10-15 днів до відновлення. Андрій дуже сфокусований і дуже мотивований зіграти на Євро-2020. Зараз для нього це дорожче за гроші, важливіше, ніж будь-що.

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Під час зимового трансферного вікна було відразу кілька пропозицій щодо того, аби Ярмоленко перейшов в інший клуб, але ці країни не сприяють тому, щоб тебе викликали у збірну. Був конкретний інтерес з боку Саудівської Аравії і з боку Північної Америки, з боку Маямі.

Були кращі умови, але Ярмоленко прекрасно розумів, що у разі цього переходу, втратить можливість зіграти на Євро і відмовився від вигідних грошових пропозицій. Він вирішив залишитися у Вест Хемі, набрати форму і обов'язково зіграти у збірній України на Євро", – сказав Денисов у програмі "ДенисовTIME".

Нагадаємо, у поточному сезоні Ярмоленко провів у футболці "молотів" 21 матч у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 4 результативні передачі.

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