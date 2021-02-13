Вест Хем планує продати Ярмоленка вже цього літа, інформує Football Insider з посиланням на джерело в клубі. Українець має одну з найвищих зарплат у клубі, але не проходить у стартовий склад Девіда Мойєса, тому керівництво вирішило його позбутися.

Ярмоленко може змінити прописку за 5-6 мільйонів фунтів. Вест Хему вистачить такої суми, щоб розглянути пропозицію та відпустити Андрія. Лондонці у 2018-му придбали вінгера втричі дорожче, але через розчарування готові втратити близько 13 млн.

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Девід Мойєс побудував у Вест Хемі добротну команду, яка веде боротьбу за Лігу чемпіонів. Влітку тренер очікує на підсилення, але для цього клуб мусить розвантажити зарплатну відомість і заробити щось на продажах. Як повідомляє джерело, Ярмоленко обраний жертвою.

Андрій за два з половиною роки провів у складі Вест Хема 53 матчі, забивши 10 голів і віддавши 6 асистів. Він переважно виходив на заміну. Після продажу Аллє українець грав у центрі атаки, був дублером Антоніо, однак не зумів зарекомендувати себе хорошим варіантом на дистанції.

Ярмоленко наразі травмований. За останньою інформацією, до Євро-2020 він встигне відновитися та набрати форму. Контракт з Вест Хемом розрахований до літа 2022-го, лондонці мають опцію продовження співпраці, але не збираються її активувати. Рішення прийнято – Андрія виставляють на трансфер.

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