Директор каналов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов рассказал, что заставило полузащитника Вест Хэма Андрея Ярмоленко отказаться от рассмотрения предложений о трансфере из лондонского клуба в зимнее трансферное окно.

"Травма Ярмоленко не такая ужасная, как ее могли представить. Осталось 10-15 дней до восстановления. Андрей очень сфокусирован и очень мотивирован сыграть на Евро-2020. Сейчас для него это дороже денег, важнее, чем что-либо.

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Во время зимнего трансферного окна было сразу несколько предложений о том, чтобы Ярмоленко перешел в другой клуб, но эти страны не способствуют тому, чтобы тебя вызвали в сборную. Был конкретный интерес со стороны Саудовской Аравии и со стороны Северной Америки, со стороны Майами.

Были лучшие условия, но Ярмоленко прекрасно понимал, что в случае этого перехода, потеряет возможность сыграть на Евро и отказался от выгодных денежных предложений. Он решил остаться в Вест Хэме, набрать форму и обязательно сыграть в сборной Украины на Евро", – сказал Денисов в программе "ДенисовTIME".

Напомним, в текущем сезоне Ярмоленко провел в футболке "молотов" 21 матч во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

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