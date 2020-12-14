"У перші 30 хвилин нам справді було недобре. Ми могли програти вже тоді, але потім було краще. Другий тайм був хорошим, і ми могли забити більше.

Несподівана осічка Ліверпуля у відеоогляді матчу проти Фулхема – 1:1

Ми маємо справу з людським фактором, такі речі трапляються. Сьогодні і вчора у всіх учасників Ліги чемпіонів був важкий день – це божевілля. Ми це також відчули. Кількість ігор точно не допомагає, ми випускаємо тих самих футболістів. Ми продовжуємо рухатись вперед. Наступне випробування – Тоттенхем", – цитує Клоппа ВВС.

Додамо, що Ліверпуль втратив нагоду випередити Тоттенхем на вершині АПЛ. "Червоні" лише зрівнялися з командою Моурінью перед очним матчем у наступному турі.

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