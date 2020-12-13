Чемпіонат Англії 2020/21, 12-й тур

Саутгемптон – Шеффілд Юнайтед – 3:0

Голи: Адамс, 34, Армстронг, 62, Редмонд, 83

Крістал Пелас – Тоттенхем – початок о 16:15

Фулхем – Ліверпуль – початок о 18:30

Арсенал – Бернлі – початок о 21:15

Лестер Сіті – Брайтон – початок о 21:15

Саутгемптон у рідних стінах приймав відвертого аутсайдера турнірної таблиці Шеффілд Юнайтед. "Святі" з перших хвилин матчу виглядали явними фаворитами зустрічі. Вони високо пресингували захист суперника, не дозволяючи "клинкам" вийти з оборони. На 34-й хвилині, після навісу зі стандарту та сумбуру у штрафному майданчику, Адамс на добиванні таки зумів запхати м'яч у сітку – 1:0. Шеффілд же за увесь тайм наніс лише один удар у сторону воріт, точність якого залишала бажати кращого.

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У другому таймі ситуація на полі не змінилась – господарі повністю контролювали гру і грали у своє задоволення. На 62-й Армстронг з лінії карного майданчика пробивав по воротах і м'яч рикошетом від захисника залетів у сітку. Під завісу поєдинку Редмонд увірвався у штрафний майданчик і потужно вистрілив у правий кут, збільшивши перевагу до розгромної. Впевнена перемога "святих" – 3:0.

Завдяки цій перемозі Саутгемптон піднявся на третю сходинку турнірної таблиці, натомість "клинки" продовжили безвиграшну серію до 15-и матчів.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ АНГЛІЇ