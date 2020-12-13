Команда Юргена Клоппа не змогла обіграти Фулхем у 12 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Перемога над Фулхемом гарантувала Ліверпулю одноосібне лідерство в Прем'єр-лізі, але чинний чемпіон вдовольнився лише одним пунктом у протистоянні з борцем за виживання.

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Саме Фулхем відкрив рахунок в середині першого тайму – Рід потужним ударом змусив капітулювати Аліссона. "Червоні" відігралися лише наприкінці гри. Мохамед Салах реалізував пенальті, призначений за гру рукою. 1:1 – Ліверпуль набрав 25 очок та наздогнав Тоттенхем, але поступається "шпорам" за різницею голів. Фулхем наразі 17-й – 8 балів.