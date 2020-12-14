"В первые 30 минут нам действительно было плохо. Мы могли проиграть уже тогда, но потом было лучше. Второй тайм был хорошим, и мы могли забить больше.

Неожиданная осечка Ливерпуля в видеообзоре матча против Фулхэма – 1:1

Мы имеем дело с человеческим фактором, такие вещи случаются. Сегодня и вчера у всех участников Лиги чемпионов был тяжелый день – это безумие. Мы это тоже почувствовали. Количество игр точно не помогает, мы выпускаем тех же футболистов. Мы продолжаем двигаться вперед. Следующее испытание – Тоттенхэм", – цитирует Клоппа ВВС.

Добавим, что Ливерпуль потерял возможность опередить Тоттенхэм на вершине АПЛ. "Красные" только сравнялись с командой Моуринью перед очным матчем в следующем туре.

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