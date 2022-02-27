"У ворога немає жодного шансу": Григорчук закликав російський народ припинити війну з Україною
Головний тренер одеського Чорноморця Роман Григорчук висловився щодо нападу Росії на нашу державу.
"Закликаю російський народ зробити все та припинити війну. Нехай люди не вмирають.
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Військові дії треба негайно, цієї секунди, припинити. Це саме те, що нам усім потрібно. У ворога немає жодного шансу. Тримаймося, друзі", – цитує слова Григорчука інформагентству Report прес-служба Чорноморця.
Нагадаємо, 24 лютого російські війська атакували Україну одразу з кількох напрямків. Наші воїни дають гідну відсіч окупанту та знищують ворога.
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