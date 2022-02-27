Главный тренер одесского Черноморца Роман Григорчук высказался по поводу нападения России на наше государство.

"Призываю русский народ сделать все и прекратить войну. Пусть люди не умирают.

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Военные действия нужно немедленно, в эту секунду, прекратить. Это именно то, что нам всем нужно. У врага нет никакого шанса. Держимся, друзья", – цитирует слова Григорчука информагентству Report пресс-служба Черноморца.

Напомним, 24 февраля российские войска атаковали Украину сразу по нескольким направлениям. Наши воины дают достойный отпор оккупанту и уничтожают врага.

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