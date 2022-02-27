Екс-хавбек збірної України Євген Левченко продовжує ставити логічні запитання, на які не знаходить відповідей.

"Війна! Де всі російські спортсмени, які нас називали братами? Чому зараз, коли ваше керівництво вбиває нас, ви мовчите?

Левченко: Я ненавиджу цей режим, цих лицемірів і підлабузників, які служать одному демону

Скільки російських футболістів висловилося проти війни? Чи спорт знову поза політикою?" – написав Левченко на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Нагадаємо, 24 лютого російські війська атакували Україну одразу з кількох напрямків. Наші воїни дають гідну відсіч окупанту та знищують ворога.

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