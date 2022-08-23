Як відомо, сьогодні стартував 1-й тур нового чемпіонату України. Свій перший матч провів і криворізький Кривбас, який на виїзді мінімально поступився Колосу. "Окрасою" поєдинку став не лише гол у першому таймі, а й поведінка головного тренер криворіжців Юрія Вернидуба.

Колос мінімально переміг Кривбас – Юрій Вернидуб отримав вилучення й звинуватив ковалівців у роботі з арбітрами

На останніх хвилинах матчу у досвідченого фахівця здали нерви – він висловив обурення діями арбітра після фолу на своєму гравцеві. Вернидуб гучно відреагував на рішення судді не фіксувати порушення з боку гравця Колоса Миколи Золотова на захисникові Іванові Зотьку. На думку тренера, футболіст ковалівців відмахнувся від гравця Кривбаса, однак у підсумку арбітр зустрічі Юрій Іванов не відреагував на цей інцидент. "А удару рукою не було в лице? Ти ж поруч стоїш. Маху не було? Зараз маху не було рукою?", – намагався достукатись до судді Вернидуб.

Такий стиль спілкування не сподобався боковому арбітру, який вирішив покликати до лінії головного рефері. Іванов за надмірні емоції показав Вернидубу спочатку жовту, а потім червону картку. Помічники наставники також висловили своє обурення діями судді, добірно вставляючи у словесні конструкції лайливі слова, за що також побачили "гірчичник".

Вернидуб, покидаючи поле, навіть замахнувся на асистента арбітра, але зумів втримати себе в руках. "Я тобі потім розкажу... У вас, с*ка, як було все в Україні, так і залишилось", – резюмував наставник інцидент вже у підтрибунному приміщенні.

До слова, поєдинок так і завершився мінімальною поразкою Кривбаса 0:1.

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