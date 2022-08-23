Сегодня стартовал 1-й тур нового чемпионата Украины. Свой первый матч провел и криворожский Кривбасс, на выезде минимально уступивший Колосу. "Украшением" поединка стал не только гол в первом тайме, но и поведение главного тренера криворожцев Юрия Вернидуба.

Колос минимально победил Кривбасс – Юрий Вернидуб получил удаление и обвинил ковалёвцев в работе с арбитрами

На последних минутах матча у опытного специалиста сдали нервы – он выразил возмущение действиями арбитра после фола на своем игроке. Вернидуб громко отреагировал на решение судьи не фиксировать нарушения со стороны игрока Колоса Николая Золотова на защитнике Иване Зотько. По мнению тренера, футболист ковалевцев отмахнулся от игрока Кривбасса, однако в итоге арбитр встречи Юрий Иванов не отреагировал на этот инцидент. "А удара рукой не было в лицо? Ты же рядом стоишь. Маха не было? Сейчас маха не было рукой?", – пытался достучаться до судьи Вернидуб.

Такой стиль общения не понравился боковому арбитру, решившему позвать к линии главного рефери. Иванов за чрезмерные эмоции показал Вернидубу сначала желтую, а затем красную карточку. Помощники наставники также выразили свое возмущение действиями судьи, изящно вставляя в словесные конструкции бранные слова, за что тоже увидели "горчичник".

Вернидуб, покидая поле, даже замахнулся на ассистента арбитра, но сумел удержать себя в руках. "Я тебе потом расскажу... У вас, как было все в Украине, так и осталось", – резюмировал наставник инцидент уже в подтрибунном помещении.

К слову, поединок так и завершился минимальным поражением Кривбасса 0:1.

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