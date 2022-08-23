Матч Колос проти Кривбаса виявився не таким веселим, як зустріч між Зорею та Ворсклою. Проблем з трансляцією не виникало, але й моментів теж було обмаль – цьому неабияк сприяла спека у Ковалівці. Футболісти економили сили, демонструючи типові для "болота" УПЛ швидкості та інтенсивність.

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Явної переваги жодна з команд не захопила, але дещо активніше розпочали новачки Прем'єр-Ліги. Криворіжці могли вийти вперед на 5-й хвилині Банада замкнув навіс з кутового ударом головою в газон – м'яч пролетів над поперечкою. На 16-й хвилині підопічні Юрія Вернидуба знову були близькими до голу, однак вже у власні ворота. "Антигероєм" ледь не став Зотько, який після кросу Болбата невдало підрізав сферу в дальню дев'ятку. Сарнавський у карколомному стрибку врятував гостей.

Середина першого тайму пройшла в обопільній боротьбі без моментів. На одних відрізках зустрічі активніше виглядав Кривбас, на інших – Колос. Загалом же на полі нічого не відбувалось. Тим більш неочікуваним став гол ковалівців на 36-й хвилині. Знову не обійшлося без навісів – після вибитої подачі зі стандарту Новак підібрав м'яч на лівому фланзі й завантажив його у штрафний, Мякушко замкнув ударом головою в стійку, а Гончаренко зіграв на добиванні. 1:0!

Нічого цікавішого у першому таймі не відбулося. У роздягальні Юрій Вернидуб провів подвійну заміну – замість Понєдєльніка й Устименка на поле вийшли Хобленко й Шевченко. Втім, перший момент у другому таймі створив Колос. Забивати мав Попов, який на 49-й хвилині завершив навіс з кутового. М'яч пролетів повз дальню штангу, а Кривбас відповів на 53-й щільним пострілом Хомченовського з лінії штрафного. Волинець спіймав сферу.

На жаль, цей удар став останнім суто футбольним епізодом, цікавим для вболівальників. Надалі команди грали у звичне бий-біжи, практично нічого не створюючи біля чужих воріт. Натомість, було дуже багато боротьби й фолів. Зрештою, такий футбол на 81-й хвилині призвів до вилучення, однак у підтрибунку змушений був піти не футболіст – червону за емоції отримав Вернидуб.

Юрій Миколайович до самого кінця зустрічі так і не зміг заспокоїтись. Він кричав на все поле про роботу Колоса з арбітрами й особисто висловив цю претензію своєму візаві Ярославу Вишняку. Створити небезпечний момент це не допомогло. Пригадується тільки замикання подачі зі штрафного у виконанні Хобленка на 83-й, але воно не стало серйозною проблемою для Волинця.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Колоса.

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