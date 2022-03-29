Екс-хавбек збірної України Євген Левченко знову спробував докричатися до сильних світу цього, аби врятувати мешканців "українського Алеппо".

"У Маріуполі вже вбито близько 5000 людей. Я навіть не можу це уявити.

У Маріуполі зник екс-хавбек Карпат

Там досі 100-150 тис. людей без їжі, води, газу, світла. Геноцид. У цій війні немає правил", – написав Левченко англійською на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Нагадаємо, за Маріуполь точаться чи не найактивніші бої між російськими загарбниками та українськими військовими. Місто перебуває у блокаді, 90% будинків у ньому знищено. Мешканці не мають доступу до води, газу, електрики, зв'язку, продуктів та ліків, а евакуаційні коридори постійно блокуються рашистськими терористами.

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