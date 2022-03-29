Экс-хавбек сборной Украины Евгений Левченко снова попытался докричаться до сильных мира сего, чтобы спасти жителей "украинского Алеппо".

"В Мариуполе уже убито около 5000 человек. Я даже не могу это представить.

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Там до сих пор 100-150 тыс. человек без еды, воды, газа, света. Геноцид. В этой войне нет правил", – написал Левченко по-английски на своей странице в социальной сети Твиттер.

Напомним, за Мариуполь идут едва ли не самые активные бои между российскими захватчиками и украинскими военными. Город находится в блокаде, 90% домов в нем уничтожены. У жителей нет доступа к воде, газу, электричеству, связи, продуктам и лекарствам, а эвакуационные коридоры постоянно блокируются рашистскими террористами.

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