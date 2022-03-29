"Звичайно, найближчими роками такого клубу, як Яруд, напевно, вже не буде (як, втім, і представника УПЛ – Маріуполя).

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Прикро, що наша команда під керівництвом Олега Краснопьорова почала показувати чудовий футбол, а президент, здається, цілив у Першу лігу. Але це зараз не головне. Важливо перемогти у нашій війні, зберегти Україну та відбудувати її. У футбол пограти встигнемо.

З футболістами та тренерами ми весь час на зв'язку. Не можемо тільки знайти нашого досвідченого Ігоря Тищенка, але віримо, що він живий і здоровий", – сказав Матвєєв у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, Тищенко – вихованець Маріуполя, за який виступав з 2006 по 2013 та з 2016 по 2021 роки. У 2013-му дебютував за Карпати, однак провів за основу лише 6 матчів. У червні 2021-го у статусі вільного агента перейшов у маріупольський Яруд.

До слова, за Маріуполь точаться чи не найактивніші бої між російськими загарбниками та українськими військовими. Місто перебуває у блокаді, 90% будинків у ньому знищено. Мешканці не мають доступу до води, газу, електрики, зв'язку, продуктів та ліків, а евакуаційні коридори постійно блокуються рашистськими терористами.

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