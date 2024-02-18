"Перші враження від роботи з Михавком? У нас була тоді ситуація з кадровим голодом. Багато хто травмувався, багато хто не відповідав рівню вищої ліги, тому ми вирішили продивитися молоду групу гравців з U-19. Коли я поїхав подивитись матч U-19 з Рухом, то зрозумів, що можна підтягувати 6-7 футболістів.

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Щодо Тараса, то він одразу впав у вічі. По-перше – характер, потім – мислення, швидкість, хороша перша передача, добре читає гру. Дуже скромний, сам по собі хлопець хороший. Коли грали з Чорноморцем, на 60-65-й хвилині його хапають судоми. Різні ж швидкості. А він мінятися не хоче, хоче грати. У цих молодих хлопців хороше майбутнє.

Ми його в тренувальному процесі ставили лівим захисником, у нього хороша швидкість. Ця позиція може бути теж для нього не чужою. Опорним не ставили, але він добре розуміє гру, можливо, якраз через те, що колись там грав. Правильно ж говорять: "Покажи свій півзахист, і я скажу, яка у тебе команда". У нього кругозір гри дуже хороший.

Всі дані, щоб грати у хороший футбол, у нього є. У Динамо хороші тренери, які дадуть йому правильне направлення. А те, що хлопець грати може, це тільки радує. Можливо, дійсно виправдав надії – і все", – поділився Безсмертний у коментарі Tribuna.

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