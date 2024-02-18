Ще один представник УПЛ прибув на батьківщину після закордонного вояжу.

Напередодні Динамо провело свій останній спаринг, здолавши молдовський Шериф з рахунком 2:0. Цим поєдинком завершився турецький етап підготовки до відновлення сезону, повідомляє офіційний сайт киян.

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У неділю, 18 лютого, делегація "біло-синіх", основна та юнацька команди, вирушили додому. З Анталії до Кишинева динамівці долетіли літаком, після чого пересіли на автобуси та перетнули український кордон. Очікується, що до Києва кияни прибудуть пізно ввечері.

Нагадаємо, що за два етапи турецького збору динамівці провели десять спарингів, в яких здобули 4 перемоги, 3 нічиї та 3 поразки. Підготовку до першого офіційного матчу в 2024 році проти Металіста 1925 підопічні Олександра Шовковського продовжать на клубній базі у Віті-Литовській. Поєдинок з харків'янами запланований на 25 лютого. Початок зустрічі о 15:30.

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