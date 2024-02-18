"Первые впечатления от работы с Михавко? У нас была тогда ситуация с кадровым голодом. Многие травмировались, многие не соответствовали уровню высшей лиги, поэтому мы решили посмотреть молодую группу игроков из U-19. Когда я поехал посмотреть матч U-19 с Рухом, то понял, что можно подтягивать 6-7 футболистов.

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Что касается Тараса, то он сразу бросился в глаза. Во-первых – характер, потом – мышление, скорость, хорошая первая передача, хорошо читает игру. Очень скромный, сам по себе парень хороший. Когда играли с Черноморцем, на 60-65-й минуте его хватают судороги. Разные же скорости. А он меняться не хочет, хочет играть. У этих молодых ребят хорошее будущее.

Мы его в тренировочном процессе ставили левым защитником, у него хорошая скорость. Эта позиция может быть тоже для него не чужой. Опорным не ставили, но он хорошо понимает игру, возможно, как раз из-за того, что когда-то там играл. Правильно же говорят: "Покажи свою полузащиту, и я скажу, какая у тебя команда". У него кругозор игры очень хороший.

Все данные, чтобы играть в хороший футбол, у него есть. В Динамо хорошие тренеры, которые дадут ему правильное направление. А то, что парень играть может, это только радует. Возможно, действительно оправдал надежды – и все", – поделился Бессмертный в комментарии Tribuna.

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