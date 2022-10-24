"Я був змушений піти з посади президента клубу Рух через погрози, шантаж, натяки про довічну дискваліфікацію. У труні я бачив вашу дискваліфікацію, про що я сказав Павелку телефоном: "Андрію Васильовичу, починайте готуватися до довічної дискваліфікації головного фаната ФК Рух".

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Відсьогодні жоден епізод не залишиться поза моєю увагою. Мені все одно. Мені ніхто не може заборонити говорити про футбол як уболівальнику. Під вашими ногами горітиме земля!" – сказав Козловський під час прес-конференції.

Нагадаємо, у 2017 році Григорій Петрович отримав дворічну дискваліфікацію на відвідування матчів через поведінку під час матчу Другої ліги з Жемчужиною. Тоді президент Руха тричі виходив на поле, вимагаючи від суперників дотримання правил Fair Play. Згодом апеляційний комітет скоротив бан до шести місяців.

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