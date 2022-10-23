Рух і Металіст 1925 зустрічалися в 9-му турі УПЛ (1:1). Звіт про матч 23 жовтня 2022 року читайте на "Футбол 24".

На момент початку гри харків'яни випереджали Рух на 2 очки, а напередодні приголомшили новиною про відхід головного тренера Валерія Кривенцова і його штабу. Матч у Львові став дебютним для Едмара – легенди Металіста, який призначений виконувачем обов'язків головного тренера. Йому допомагає Олег Голодюк, який свого часу виступав за Металіст 1925, а найкращі роки кар'єри провів у Карпатах.

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У першому таймі на Арені Львів був забитий лише один гол. Вдалося відзначитися підопічним Леоніда Кучука. Голкіпер гостей Олег Мозіль не втримав м'яч у руках і вимушено вибив його на кутовий, який виявився фатальним для харків'ян. Таллес подав, а Довгий, який чомусь опинився один, головою пробив у кут воріт. Олексій забиває у третьому матчі поспіль.

Перед тим міг відкривати рахунок Металіст 1925, але на 18-й хвилині стійка зіграла за Рух. Габелок прострілював, а м'яч від Дідика зрикошетив у каркас воріт. Вже після гола Довгого міг відзначитися і Андрій Борячук, який програв дуель Паньківу. Юрій потягнув удар форварда метрів з шести. Зрештою, перший тайм завершився мінімальною перевагою господарів.

По перерві ще один шанс змарнував Борячук, який з лінії воротарського пробив значно вище. Ще один удар форварда знову був неточним – просто дива марнотратства від колишнього нападника Шахтаря. Мав момент і Рух – Василь Руніч класно перехопив, але його удар у дальній кут парирував Мозіль.

Металіст 1925 таки відігрався на 89-й хвилині. Юрій Паньків не надто вдало зіграв на виході, а Габелок проштовхнув м'яч у ворота. Кіпер Руха відбив м'яч вже з-за лінії.

1:1 – Рух ледь не виграв другий матч поспіль завдяки голу Олексія Довгого, але не встояв. Львів'яни набрали 8 очок і посідають 11 місце Дует Едмара і Голодюка дебютував з нічиєї, яка стала для Металіста 1925 четвертою в сезоні. У харків'ян 10 балів і 9 позиція.