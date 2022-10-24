"Я был вынужден уйти с поста президента клуба Рух из-за угроз, шантажа, намеков о пожизненной дисквалификации. В гробу я видел вашу дисквалификацию, о чем я сказал Павелко по телефону: "Андрей Васильевич, начинайте готовиться к пожизненной дисквалификации главного фаната ФК Рух".

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С сегодняшнего дня ни один эпизод не останется без моего внимания. Мне все равно. Мне никто не может запретить говорить о футболе как болельщику. Под вашими ногами будет гореть земля!" – сказал Козловский во время пресс-конференции.

Напомним, в 2017 году Григорий Петрович получил двухлетнюю дисквалификацию на посещение матчей из-за поведения во время матча Второй лиги с Жемчужиной. Тогда президент Руха трижды выходил на поле, требуя от соперников соблюдать правила Fair Play. Затем апелляционный комитет сократил бан до шести месяцев.

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