"Коли мені телефонували Суркіси і просили провести гру Руха в Києві я, м'яко кажучи, відмовився. Те саме сказав Шахтарю: "Навіть не дзвоніть і не просіть". Ми будемо грати так, як "пише книжка". І жодних міжсобойчиків у нас не буде.

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Бажання обіграти Динамо у нас атомне. Але це єдина команда, яка нам станом на сьогодні, ще не по зубах. Ну не можемо ми поки-що цю команду обіграти. Можемо з Шахтарем грати, з Зорею, зі всіма, але Динамо для нас – найнезручніший суперник. Ми навіть пробували потрійні премії на них давати, але не працює. Є такі клуби, з якими важко грати", – сказав Козловський на прес-конфренції.

До слова, у поточному сезоні Рух поступився Динамо з рахунком 0:3.

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