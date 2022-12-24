Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський перебуває в сфері інтересів не одного клубу.

"Тоттенхем провів вивчення футболіста. Їм подобається, що у Маліновського хороші дальні удари. У клубі розуміють, що випереджатимуть конкурентів, якщо розпочнуть активну роботу.

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У них є впевненість, тому вони й не поспішають вступати в перемовини. Інші претенденти – Вест Хем, Ноттінгем Форест і Марсель. Вони також можуть поборотися, але навряд чи зможуть зрівнятися з Тоттенхемом", – зазначив журналіст Бен Джейкобс в коментарі для порталу tbrfootball.

Зауважимо, що Руслан втратив місце в основі Аталанти в поточному сезоні, загалом зігравши в 14 поєдинках та відзначившись голом та 2 асистами.

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