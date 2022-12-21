Українські гравці мали чимало справ і без виступів на чемпіонаті світу 2022 року.

Поки в Катарі гриміли баталії збірних, наші гравці мали коротенький відпочинок і відновлення роботи в клубах. Дехто вже грає і навіть забиває – наприклад, Роман Безус та Андрій Ярмоленко.

Руслан Маліновський дуже пильно стежив за Мундіалем, а зараз може знову думати, чи не варто тікати з Аталанти у січні. Зінченко і Коваленко навряд змінять прописку – вони щойно відновилися від складних травм, сподіваючись допомогти Арсеналу та Спеції відповідно. Також у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол24" дивіться про юного героя, який вивів нас на Євро та закріплюється в Англії.

Миколенко і Клопп проти Гвардіоли, Мессі в Парижі, Де Дзербі на шляху Зінченка, дербі Барси – що дивитися до Нового року